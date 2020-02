C'è anche un italiano tra i vincitori dell'Underwater Photographer of the Year 2020, il concorso fotografico dedicato alle immagini subacquee. Si tratta di Pasquale Vassallo, premiato nella categoria Marine Conservation Photographer of the Year 2020, grazie allo scatto "Last Dawn, Last Gasp". L'immagine ritrae un tonno intrappolato nella rete, nei suoi ultimi attimi di vita (Pasquale Vassallo/UPY2020)