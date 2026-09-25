Trovata in Ungheria la lanterna maculata, insetto invasivo asiatico

La specie aliena è particolarmente dannosa per le colture, in particolare per i vigneti, e ha già fatto parecchi danni negli Stati Uniti. Le autorità locali hanno avviato le procedure per verificare se si tratti di un caso isolato o meno Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una nuova specie invasiva è approdata nell’Unione Europea. L’insetto originario dell'Asia è stato segnalato sul territorio dell’Ungheria e la sua presenza è stata confermata dall’agenzia ungherese per la sicurezza alimentare, e rappresenta una grave minaccia per l’agricoltura. La lanterna maculata (Lycorma delicatula), cicalina della famiglia dei fulgoridi imparentata con le cimici, è una specie alloctona che proviene dall’Asia, è caratterizzata da una straordinaria adattabilità e flessibilità alimentare e si diffonde molto rapidamente negli ambienti. Si nutre di varie piante, tra cui vite, alberi da frutto e numerose specie forestali, succhiandone la linfa. Ha già provocato ingenti danni alle colture degli Stati Uniti, dove è arrivata nel 2014 in Pennsylvania per poi diffondersi in diversi Stati del nord-est, da sola e sfruttando il trasporto inconsapevole e involontario dell’uomo. Secondo le stime del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, in determinate condizioni può finire per provocare una perdita della produzione di uva che può arrivare fino al 90%.

Che aspetto ha la lanterna maculata Gli esemplari adulti della lanterna maculata sono contraddistinti dalle macchie tonde e scure sulle ali anteriori grigie e dal rosso e dal nero che caratterizza le ali posteriori. Le ninfe più giovani sono di colore nero e bianco, per poi diventare rosse e nere con macchi bianche quando crescono. Sia allo stadio di ninfa, sia da adulto, l’insetto punge le piante, ne succhia la linfa e – quando presente in massa – finisce per indebolire la pianta fino a ucciderla. Inoltre la sua puntura deposita sulle piante la melata, una sostanza zuccherina che favorisce la crescita della fumaggine, un insieme di funghi che finisce per ricoprire con una patina scura le foglie ostacolando la fotosintesi.

Perché si diffonde rapidamente Uno dei motivi che rendono ancora più rapida la sua diffusione è la grande presenza dell’ailanto, albero esotico invasivo che è una delle sue pianti ospiti preferite, diffuso negli Stati Uniti come in Europa. Un’altra caratteristica che lo rende un insetto difficile da contrastare è il fatto che può viaggiare molto facilmente non solo da adulto: le sue uova vengono infatti deposte e ricoperte dalle femmine con una sostanza protettiva sulle superfici più varie, che vanno dal legno a veicoli e container che viaggiano portando con sé le larve.