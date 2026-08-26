Emergenza climatica e nuovo negazionismo

La crescente esposizione al tema della crisi ambientale ha prodotto una progressiva saturazione dello spazio informativo, nella quale l’accumulazione dei contenuti non genera necessariamente maggiore conoscenza, ma spesso dispersione, rumore e perdita di orientamento. Questa confusione viene sfruttata da chi ha interesse a diffondere notizie diverse, dando così spazio a un negazionismo sempre più sofisticato