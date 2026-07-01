Follonica, trovato spiaggiato uno squalo capopiatto di 4 metri

Ritrovato senza vita tra gli scogli, l'esemplare conferma la rarità di una specie che normalmente vive in acque profonde. L'animale è stato recuperato e trasferito al porto di Scarlino per gli accertamenti scientifici. Un esperto di fauna marina, il professore Primo Micarelli, effettuerà la dissezione per stabilire la causa della morte

È stato ritrovato questa mattina senza vita, incagliato tra gli scogli di Follonica, in Toscana, uno squalo capopiatto. Le cause della morte non sono ancora state accertate, ma la presenza dell'animale resta un evento raro: si tratta infatti di una specie che abita stabilmente i nostri mari, pur essendo di norma in acque profonde e lontane dalla costa.

Lo squalo capopiatto Conosciuto anche come squalo sei branchie, deve il nome alla testa larga e appiattita e alle sei fessure branchiali per lato, tratto distintivo rispetto alla maggior parte degli squali. Può raggiungere dimensioni notevoli, arrivando a diversi metri di lunghezza, ma non è considerato pericoloso per l'uomo proprio per le sue abitudini legate ai fondali.

Il ritrovamento L'esemplare, lungo circa quattro metri e già privo di vita, è stato avvistato davanti alla spiaggia del Tony's, attirando l'attenzione dei bagnanti. La carcassa è stata recuperata con mezzi pesanti e trasferita al porto di Scarlino, dove il professore Primo Micarelli, esperto di fauna marina, effettuerà la dissezione scientifica per stabilire la causa del decesso. Potrebbe interessarti Allarme mosca assassina negli USA, cos'è e perché è pericolosa