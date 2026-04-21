Ogni 22 aprile si celebra in tutto il mondo l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra. Si tratta della più grande manifestazione internazionale dedicata al tema ambientale, quest'anno giunta alla sua 56esima edizione, promuovendo la salvaguardia del Pianeta. Istituita nel 1970 da un'idea dell'attivista statunitense John McConnell, l'Earth Day rappresenta una preziosa occasione per riflettere sulle problematiche più urgenti dal punto di vista ambientale: dall'inquinamento dell'aria all'esaurimento delle risorse non rinnovabili, fino alla distruzione degli ecosistemi e l'estinzione di animali e piante.

A Roma il Villaggio della Terra

In Italia, il cuore delle celebrazioni per l'Earth Day si trova a Roma, dove torna il Villaggio per la Terra, considerato appunto l’evento centrale della giornata. Dal 16 al 19 aprile, il parco di Villa Borghese ospiterà quattro giorni di incontri, spettacoli, attività sportive e laboratori dedicati alla sostenibilità, coinvolgendo scuole, istituzioni e cittadini. L’edizione italiana, considerata tra le migliori a livello globale dal network di Washington, ha ricevuto quest’anno la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per il suo alto valore sociale.

Quattro giorni di eventi tra ambiente, sport e cultura

Dal 16 al 19 aprile, tra il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio, è in programma un ricco calendario con centinaia di appuntamenti pensati per tutte le età: dallo sport con oltre 30 discipline, comprese attività acquatiche e digitali, al villaggio della biodiversità curato dai Carabinieri Forestali, fino agli spazi dedicati alla scienza, ai bambini e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Non mancheranno mercatini green, street food, musica dal vivo e aperitivi al tramonto con artisti internazionali. Spazio anche ai giovani europei, impegnati nella stesura di un Manifesto dei Sogni, e a eventi speciali come la Marcia per la Terra e incontri con ospiti del mondo della cultura. Un programma ampio che comprende oltre 600 eventi promosso da istituzioni, enti scientifici e organizzazioni, per riportare al centro il futuro del Pianeta e delle nuove generazioni.