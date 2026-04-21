Il cuore delle celebrazioni per l'Earth Day si trova a Roma, dove nel parco di Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra, dal 16 al 19 aprile. Ma non mancano appuntamenti anche a Milano, Firenze e Torino
Ogni 22 aprile si celebra in tutto il mondo l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra. Si tratta della più grande manifestazione internazionale dedicata al tema ambientale, quest'anno giunta alla sua 56esima edizione, promuovendo la salvaguardia del Pianeta. Istituita nel 1970 da un'idea dell'attivista statunitense John McConnell, l'Earth Day rappresenta una preziosa occasione per riflettere sulle problematiche più urgenti dal punto di vista ambientale: dall'inquinamento dell'aria all'esaurimento delle risorse non rinnovabili, fino alla distruzione degli ecosistemi e l'estinzione di animali e piante.
A Roma il Villaggio della Terra
In Italia, il cuore delle celebrazioni per l'Earth Day si trova a Roma, dove torna il Villaggio per la Terra, considerato appunto l’evento centrale della giornata. Dal 16 al 19 aprile, il parco di Villa Borghese ospiterà quattro giorni di incontri, spettacoli, attività sportive e laboratori dedicati alla sostenibilità, coinvolgendo scuole, istituzioni e cittadini. L’edizione italiana, considerata tra le migliori a livello globale dal network di Washington, ha ricevuto quest’anno la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per il suo alto valore sociale.
Quattro giorni di eventi tra ambiente, sport e cultura
Dal 16 al 19 aprile, tra il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio, è in programma un ricco calendario con centinaia di appuntamenti pensati per tutte le età: dallo sport con oltre 30 discipline, comprese attività acquatiche e digitali, al villaggio della biodiversità curato dai Carabinieri Forestali, fino agli spazi dedicati alla scienza, ai bambini e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Non mancheranno mercatini green, street food, musica dal vivo e aperitivi al tramonto con artisti internazionali. Spazio anche ai giovani europei, impegnati nella stesura di un Manifesto dei Sogni, e a eventi speciali come la Marcia per la Terra e incontri con ospiti del mondo della cultura. Un programma ampio che comprende oltre 600 eventi promosso da istituzioni, enti scientifici e organizzazioni, per riportare al centro il futuro del Pianeta e delle nuove generazioni.
Torino, Milano e Firenze: gli altri eventi per la Giornata della Terra
- A Torino, il fulcro delle celebrazioni è rappresentato dalla grande Giornata della Terra ai Musei Reali, in programma il 25 aprile. L’evento, tra i più rilevanti a livello locale, propone oltre 60 iniziative tra talk, workshop, performance, attività per famiglie e musica, distribuite in diverse aree tematiche dedicate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sempre in città, la ricorrenza si inserisce in una mobilitazione più ampia promossa da associazioni come FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che punta a incentivare la mobilità sostenibile e comportamenti quotidiani più attenti all’ambiente.
- A Milano, il calendario è invece più diffuso e meno centralizzato, con iniziative locali e partecipative. Tra queste, i "Plogging Day" (dal 18 al 22 aprile), che combinano attività sportiva e raccolta dei rifiuti, coinvolgendo cittadini e volontari in tutta la città. Accanto a queste attività, non mancheranno eventi e incontri organizzati da associazioni e spazi culturali, come iniziative pubbliche, laboratori e momenti di sensibilizzazione ambientale diffusi nei quartieri, spesso a ingresso libero.
- A Firenze il cuore delle attività è invece la "Unifi Green Week", organizzata dall’Università del capoluogo toscano: dal 18 al 24 aprile 2026 l’ateneo si trasforma in un vero e proprio hub dedicato alla sostenibilità, con workshop, incontri, laboratori, visite guidate e attività aperte anche alla cittadinanza. La settimana è costruita proprio attorno alla Giornata mondiale della Terra, che rappresenta il momento centrale del programma.
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Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Terra, in occasione della quale vi proponiamo 13 titoli da non perdere, perfetti da guardare o da riguardare proprio oggi. Da “I Am Greta - Una forza della natura”, il documentario di Nathan Grossman che racconta la storia della ragazzina diventata il simbolo del movimento ambientalista livello mondiale, fino alla fiaba green d’animazione “Trash” di Luca Della Grotta e Francesco Dafano, ecco alcune proposte di film e documentari da godersi in questa importante giornata