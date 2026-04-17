Calabria, trovato esemplare di caravella portoghese sul litorale

Particolarmente insidiosi i suoi tentacoli, che possono estendersi per diversi metri e sono dotati di cellule urticanti capaci di provocare forti dolori, irritazioni cutanee e, nei casi più gravi, reazioni allergiche significative

Un esemplare di caravella portoghese (Physalia physalais) è stato trovato in Calabria sul litorale di Vibo Marina, in località Pennello, bagnato dal Mar Tirreno. La scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo, richiesto dalla Guardia costiera, effettuato da Arpacal nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale. L’organismo, già recuperato, è stato inviato all’Ispra per ulteriori analisi scientifiche volte a comprendere le cause della sua presenza e le eventuali implicazioni per l’ecosistema locale.

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Viene scambiata per una medusa La caravella portoghese, spesso scambiata per una comune medusa, è in realtà un sifonoforo oceanico tipico delle acque tropicali e subtropicali. Negli ultimi anni, tuttavia, la sua comparsa nel Mar Mediterraneo, sebbene ancora rara, risulta in aumento, fenomeno che gli esperti collegano ai cambiamenti climatici e all’innalzamento delle temperature marine. Particolarmente insidiosi i suoi tentacoli, che possono estendersi per diversi metri e sono dotati di cellule urticanti capaci di provocare forti dolori, irritazioni cutanee e, nei casi più gravi, reazioni allergiche significative. Approfondimento Clima, Onu: nel 2025 la Terra ha accumulato livelli di calore record