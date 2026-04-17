Calabria, trovato esemplare di caravella portoghese sul litorale

Particolarmente insidiosi i suoi tentacoli, che possono estendersi per diversi metri e sono dotati di cellule urticanti capaci di provocare forti dolori, irritazioni cutanee e, nei casi più gravi, reazioni allergiche significative
Un esemplare di caravella portoghese (Physalia physalais) è stato trovato in Calabria sul litorale di Vibo Marina, in località Pennello, bagnato dal Mar Tirreno. La scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo, richiesto dalla Guardia costiera, effettuato da Arpacal nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale. L’organismo, già recuperato, è stato inviato all’Ispra per ulteriori analisi scientifiche volte a comprendere le cause della sua presenza e le eventuali implicazioni per l’ecosistema locale.
Viene scambiata per una medusa
La caravella portoghese, spesso scambiata per una comune medusa, è in realtà un sifonoforo oceanico tipico delle acque tropicali e subtropicali. Negli ultimi anni, tuttavia, la sua comparsa nel Mar Mediterraneo, sebbene ancora rara, risulta in aumento, fenomeno che gli esperti collegano ai cambiamenti climatici e all’innalzamento delle temperature marine. Particolarmente insidiosi i suoi tentacoli, che possono estendersi per diversi metri e sono dotati di cellule urticanti capaci di provocare forti dolori, irritazioni cutanee e, nei casi più gravi, reazioni allergiche significative.
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Massima prudenza: ha tentacoli dotati di cellule urticanti
Le autorità invitano alla massima prudenza spiegando come sia fondamentale evitare qualsiasi contatto con organismi simili a meduse o con materiale trasparente spiaggiato lungo la battigia. In caso di avvistamento è raccomandata la segnalazione immediata alla Guardia costiera. Il Comune di Vibo Valentia ha assicurato che la situazione sarà costantemente monitorata, in collaborazione con gli enti competenti, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei bagnanti.