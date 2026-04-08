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Ambiente

Quali sono i Paesi Ue che producono più rifiuti?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Aumentano i rifiuti, ma anche quelli riciclati. Le differenze tra Paesi sono molto marcate, tra quelli che danno il buon esempio e quelli che arrancano. Una panoramica dell'Unione europea. Le politiche ambientali degli ultimi anni hanno avuto il loro impatto?

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