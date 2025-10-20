Orionidi, arriva lo sciame meteorico: come e quando vederlo

Il picco di attività sarà attorno al 21 ottobre e, in quella serata, il Tasso Orario Zenitale sarà di circa 20 meteore all’ora, molte di più di quelle cui dà origine ogni altra pioggia meteorica del periodo tra ottobre e novembre

Le Orionidi sono considerate uno degli sciami meteorici principali e sono causate da detriti di ghiaccio e polvere lasciati dalla cometa 1P/Halley che è l'unica cometa visibile ad occhio nudo che può essere osservata due volte in una vita umana. 1P/Halley è infatti una cometa a breve periodo che completa un'orbita ogni 75-76 anni. Il periodo di attività delle Orionidi va dal 2 ottobre al 7 novembre, con il picco di attività attorno al 21 ottobre, e in quella serata il Tasso Orario Zenitale sarà di circa 20 meteore all’ora, molte di più di quelle cui dà origine ogni altra pioggia meteorica del periodo tra ottobre e novembre.

Pioggia di meteore in Orione

Il punto radiante delle Orionidi si trova nella costellazione di Orione, a nord della brillante stella Betelgeuse, ma le luminose Orionidi possono apparire in qualsiasi parte del cielo, solcando la volta celeste ad una velocità di 66 chilometri al secondo. Le Orionidi non sono le più veloci, ma mantengono comunque una posizione tra le prime cinque piogge meteoriche per velocità.