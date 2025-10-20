Orionidi, arriva lo sciame meteorico: come e quando vederlo

Esplora tutte le offerte Sky
Orionidi, arriva lo sciame meteorico: come e quando vedere le stelle cadenti

Il picco di attività sarà attorno al 21 ottobre e, in quella serata, il Tasso Orario Zenitale sarà di circa 20 meteore all’ora, molte di più di quelle cui dà origine ogni altra pioggia meteorica del periodo tra ottobre e novembre

 

 

Le Orionidi sono considerate uno degli sciami meteorici principali e sono causate da detriti di ghiaccio e polvere lasciati dalla cometa 1P/Halley che è l'unica cometa visibile ad occhio nudo che può essere osservata due volte in una vita umana. 1P/Halley è infatti una cometa a breve periodo che completa un'orbita ogni 75-76 anni. Il periodo di attività delle Orionidi va dal 2 ottobre al 7 novembre, con il picco di attività attorno al 21 ottobre, e in quella serata il Tasso Orario Zenitale sarà di circa 20 meteore all’ora, molte di più di quelle cui dà origine ogni altra pioggia meteorica del periodo tra ottobre e novembre.

Pioggia di meteore in Orione

Il punto radiante delle Orionidi si trova nella costellazione di Orione, a nord della brillante stella Betelgeuse, ma le luminose Orionidi possono apparire in qualsiasi parte del cielo, solcando la volta celeste ad una velocità di 66 chilometri al secondo. Le Orionidi non sono le più veloci, ma mantengono comunque una posizione tra le prime cinque piogge meteoriche per velocità.

La loro velocità le rende difficili da vedere, ma alcune di queste meteore lasciano delle “scie” luminose composte da pezzetti di detriti incandescenti sul loro passaggio. Queste scie possono durare da pochi secondi fino a un minuto intero, creando un disegno mozzafiato per gli astro-osservatori sulla Terra. Lo sciame meteorico delle veloci Orionidi talvolta può anche dare origine a dei bolidi, ossia meteore più luminose di ogni altra stella o pianeta nel cielo.

Dove vederle

Le Orionidi sono visibili sia dall’emisfero boreale che da quello australe. Bisogna cercare le Orionidi da 45 a 90 gradi di distanza dal punto radiante (nella costellazione di Orione). In quanto, più lontane dal loro punto d’origine saranno osservate, più sembreranno luminose e con una scia lunga.

