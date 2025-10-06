Custodians Plastic Race, da Milano parte We Clean the Planet

È stato presentato a Milano All Together Now – The Custodians Plastic Race, la grande mobilitazione ambientale promossa dalla BioDesign Foundation e patrocinata da Milano-Cortina 2026. Il presidente Roberto Guerini ha sottolineato la necessità di un impegno comune, affiancato da istituzioni, forze armate e mondo scientifico. Un progetto internazionale che porta un messaggio chiaro: We Clean the Planet

Il 6 ottobre 2025, nella Sala Fontana del Rose Grand Hotel di Milano, è stato presentato ufficialmente All Together Now – The Custodians Plastic Race, la grande mobilitazione ambientale lanciata dalla BioDesign Foundation per combattere l’inquinamento da plastica. L’iniziativa, patrocinata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ha segnato un momento simbolico: l’Italia come laboratorio di un modello replicabile in tutto il mondo

Il primo a intervenire è stato Roberto Guerini , architetto, designer, fondatore e presidente della BioDesign Foundation, nonché allievo e collaboratore di Luigi Colani. Guerini ha raccontato il suo percorso umano e professionale, dalle traversate solitarie del Sahara in mountain bike fino agli anni al fianco di Colani, e la nascita del BioDesign come filosofia progettuale in armonia con la natura. «Abbiamo davanti una gara contro il tempo», ha dichiarato, ricordando come il progetto sia cresciuto dal coinvolgimento di Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Protezione Civile. L’obiettivo, ha sottolineato, è trasformare “un’emorragia di plastica” in una missione collettiva capace di unire istituzioni, scuole, università e cittadini

A seguire, è intervenuto Nevio Devidè , in rappresentanza del Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026, che ha ribadito il valore del progetto in chiave sportiva: «Gli atleti respirano venti volte più ossigeno di un individuo medio, ed è fondamentale comprendere gli effetti delle microplastiche sulla salute. Per questo sosteniamo con convinzione un’iniziativa che unisce valori olimpici come rispetto, inclusione e pace alla tutela ambientale»

La voce delle Forze Armate

Il microfono è poi passato a un generale della Guardia di Finanza, che ha sottolineato la vocazione storica del corpo legata alla montagna e al mare. «Siamo sentinelle dell’ambiente alpino e marino, con tecnici del soccorso alpino, sommozzatori e reparti navali. Mettiamo le nostre competenze a disposizione di questa missione comune», ha affermato durante la conferenza

Il Capitano di Corvetta Massimiliano Quinto, in rappresentanza della Guardia Costiera, ha ricordato come il corpo da 160 anni unisca sicurezza in mare e tutela ambientale. Nel 2024, ha sottolineato, sono stati effettuati oltre 143.000 controlli ambientali e 6.800 missioni navali. «Accogliamo la sfida di estendere la pulizia anche ai laghi italiani, a partire dal Garda e dal lago d’Iseo, gravemente compromesso dalla plastica accumulata nei decenni»