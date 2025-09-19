Sulla copertina di Nature è stato pubblicato uno studio che lega le emissioni di singole aziende petrolifere, del gas e che producono cemento ad alcune delle più gravi ondate di calore avvenute negli ultimi 20 anni. Un calcolo matematico che per la prima volta attribuisce le responsabilità in modo diretto e potrebbe cambiare le cause climatiche del futuro. I commenti, a Sky TG24, di Davide Faranda, fondatore di ClimaMeter