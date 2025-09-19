Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Ambiente

Poche aziende hanno grandi responsabilità sulle recenti ondate di calore

Ambra Orengo

©Getty

Sulla copertina di Nature è stato pubblicato uno studio che lega le emissioni di singole aziende petrolifere, del gas e che producono cemento ad alcune delle più gravi ondate di calore avvenute negli ultimi 20 anni. Un calcolo matematico che per la prima volta attribuisce le responsabilità in modo diretto e potrebbe cambiare le cause climatiche del futuro. I commenti, a Sky TG24, di Davide Faranda, fondatore di ClimaMeter

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ