Poche aziende hanno grandi responsabilità sulle recenti ondate di calore
Sulla copertina di Nature è stato pubblicato uno studio che lega le emissioni di singole aziende petrolifere, del gas e che producono cemento ad alcune delle più gravi ondate di calore avvenute negli ultimi 20 anni. Un calcolo matematico che per la prima volta attribuisce le responsabilità in modo diretto e potrebbe cambiare le cause climatiche del futuro. I commenti, a Sky TG24, di Davide Faranda, fondatore di ClimaMeter
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider