Usa, il ritorno dello squalo bianco nell'Atlantico: gli avvistamenti

Gli ultimi avvistamenti di questi predatori marini hanno provocato una certa preoccupazione tra diportisti, bagnanti e pescatori della costa atlantica americana e canadese. Un tempo era molto raro vedere gli squali bianchi nuotare nelle gelide acque del Maine, del New England e del Massachusetts, oggi invece sono in notevole aumento. Una delle ragioni principali, secondo gli esperti, potrebbe essere la grande presenza delle foche, fonte di cibo per gli squali, che, protette da leggi come il Marine Mammal Protection Act, negli ultimi anni si sono moltiplicate.

Gli avvistamenti

Sono parecchi i testimoni che hanno raccontato e documentato i propri avvistamenti. David Lancaster, un pescatore di vongole professionista di Scarborough, ha utilizzato un drone per osservare uno squalo di circa 3,6 metri vicino alle famose spiagge della città all'inizio di questo mese. Ha descritto l'animale come "magnifico" e "davvero incredibile" da vedere. Ma ha anche affermato che la presenza dello squalo gli ha ricordato che i nuotatori devono stare attenti ai pesci di grossa taglia. Lancaster, un surfista, ha affermato che vivere con i grandi squali bianchi è qualcosa a cui la gente del New England dovrà semplicemente adattarsi. "È pazzesco che ci siano, come pescatori e surfisti, ed è qualcosa che dobbiamo accettare", ha detto Lancaster. "È un concetto che hai in testa, ma devi accettarlo."

Secondo un articolo pubblicato a maggio sulla rivista Marine Ecology Progress Series da alcuni esperti tra cui Greg Skomal, biologo presso il dipartimento della Pesca Marina del Massachusetts, il numero di squali bianchi rilevati al largo di Halifax, in Nuova Scozia, è aumentato di circa 2,5 volte dal 2018 al 2022. Anche se gli scienziati, collegando gli avvistamenti alla maggiore disponibilità di foche di cui si nutrono, affermano che i bagnanti sono generalmente al sicuro dai morsi di questi animali, la novità sta creando preoccupazione.