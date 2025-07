Australia, squalo attacca il surfista e lo insegue fino a riva. VIDEO

Un ragazzo di 16 anni è stato gravemente ferito da uno squalo il 29 giugno mentre faceva surf nel Nuovo Galles del Sud. Il video di una testimone mostra lo squalo seguire i soccorritori mentre trascinano il giovane a riva. Tra i primi ad aiutarlo il 18enne Jacob Atcheson, che ha raccontato di aver colpito lo squalo per allontanarlo. Il ragazzo ha riportato ferite a gamba, mano e braccio ed è stato trasportato in ospedale.

Terrore nelle acque australiane del Nuovo Galles del Sud dove il 29 giugno scorso un surfista sedicenne è rimasto gravemente ferito dopo un attacco di uno squalo. Il ragazzo è stato soccorso dagli altri surfisti e riportato a riva mentre l’animale ha inseguito anche loro nonostante le acque poco profonde. Il giovane, ferito una gamba, una mano e un braccio, è stato trasportato in elicottero in un ospedale locale. Il video di una testimone mostra lo squalo seguire i soccorritori mentre trascinano il giovane a riva. Tra i primi ad aiutarlo il 18enne Jacob Atcheson, che ha raccontato di aver colpito lo squalo per allontanarlo.