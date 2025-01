Gli alberi salveranno davvero le metropoli dal caldo estremo?

Tante città nel mondo stanno adottando la strategia del "Cooling tree system", ovvero piantano alberi e arbusti in centro (o aumentano il numero e le dimensioni dei parchi a ridosso delle metropoli) per abbassare la temperatura al suolo e creare più zone d'ombra; ma cosa ci dicono i dati su questi metodi per combattere gli effetti del surriscaldamento del Pianeta? Funzionano davvero?