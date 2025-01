Quali sono i Paesi più a rischio alluvione nel mondo

Il 2024 è stato un anno di gravi alluvioni. In Italia la regione più colpita è stata l'Emilia-Romagna, in Europa ha sconvolto la tragedia di Valencia, ma nel mondo l'evento estremo più grave si è verificato in Nigeria. Complessivamente si sono contate centinaia di migliaia di sfollati e danni per miliardi di euro. Quali sono le aree più a rischio nel 2025?