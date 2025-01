Il viaggio di una vita

“Of a Lifetime” è il nuovo, adrenalinico film con Victor e Xavier De la Rue, fratelli campioni di snowboard, stavolta impegnati in Antartide. Una gioia per gli occhi, come sempre, ma la vera sorpresa è la presenza della figlia di Xavier, Mila, che dà alla storia uno spessore che trascende il ghiaccio, lo snowboard, l’avventura, e la trasporta nel delicato mondo dell’adolescenza