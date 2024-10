Riccio europeo a rischio, classificato come specie "quasi minacciata"

Lo conferma la lista rossa IUCN aggiornata e presentata al vertice sulla biodiversità COP16 delle Nazioni Unite a Cali, in Colombia. Le cause sono la contrazione dell'habitat, utilizzato per l'agricoltura intensiva, e l'uomo, che li investe con l'automobile. In metà dei Paesi che ospitano il piccolo mammifero il numero si è dimezzato nel corso degli ultimi 10 anni

Non se la passano più bene nemmeno i comuni ricci. Che di comune, presto, potrebbe rimanerci solo l'immaginario collettivo: con l’ultimo aggiornamento della Lista Rossa IUCN delle specie minacciate, infatti, il riccio europeo è stato declassato da "minima preoccupazione" a "quasi minacciato", appena prima delle specie vulnerabili. È stato infatti riscontrato un significativo calo della popolazione e le cause sarebbero legate agli investimenti stradali e all'agricoltura intensiva.

A causare la scomparsa dell'animaletto è principalmente l'uomo. Il meccanismo da loro adottato per difendersi dai predatori è quello di arrotolarsi a palla, proteggendosi con 8000 spine, e aspettare che il pericolo se ne vada da solo. Strategia che, se funziona bene in natura, ha invece pessimi risultati contro un'automobile in corsa. Altre minacce includono i pesticidi usati da agricoltori e giardinieri e un calo degli insetti che costituiscono gran parte della dieta del riccio, oltre che alla contrazione dei loro habitat sfruttati per l'agricoltura intensiva.

Secondo Rasmussen i numeri dei ricci si sono dimezzati in metà dei Paesi che lo ospitano, tra cui Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Austria. Il declino stimato è stato tra il 35 e il 40 percento delle popolazioni nell'ultimo decennio. Nei Paesi Bassi, invece, è già considerato in via di estinzione.

Il futuro della specie

Situazione peraltro aggravata dal fatto che i ricci vivono in genere per circa due anni (anche se ne sono stati documentati alcuni esemplari che hanno raggiunto i nove o i 12 anni) e in quel lasso di tempo solitamente danno alla luce tre o cinque piccoli alla volta. "Questo significa che molti ricci riescono a riprodursi una volta, o forse due se sono fortunati, in media prima di morire - ha continuato Rasmussen -, giusto quanto basta per mantenere la popolazione a un certo livello".

Sempre secondo la ricercatrice la lotta per salvare i ricci "si combatterà nei giardini delle persone" mentre le foreste e altre aree selvagge continuano a venire lentamente abbattute. Il suo consiglio è di costruire "autostrade per ricci": un buco delle dimensioni di un CD nella recinzione esterna per consentire agli animali di entrare dalla strada, con ciotole d'acqua e materiali per nidificare come rifiuti da giardino posizionati all'interno.