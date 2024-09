Introduzione

Isernia è la città più naturale d’Italia, Vercelli la peggiore. Preservare la biodiversità urbana è una sfida per le città italiane, che devono limitare le attività umane più deleterie per l’ambiente circostante. In occasione della Giornata Mondiale dell’Habitat, 3Bee ha sviluppato una piattaforma digitale per consentire a imprese e municipalità di analizzare le conseguenze che la vita cittadina ha sulla natura.