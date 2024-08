Acea lancia il concorso cinematografico “I mille volti dell’acqua”

Un contest cinematografico per contribuire, attraverso la realizzazione di cortometraggi tematici, alla diffusione di una maggiore cultura sull’uso consapevole della più importante risorsa naturale del Pianeta: l' acqua . È l’iniziativa lanciata da Acea, primo operatore idrico italiano, che, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha organizzato il concorso dal titolo “I mille volti dell’acqua”. Il contest selezionerà e premierà, nel corso della Festa del Cinema di Roma 2024, il miglior cortometraggio sul tema.

Partecipazione aperta a tutti



La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti. L'iscrizione deve essere effettuata online entro il 16 agosto al link dedicato all'iniziativa. Gli iscritti avranno poi tempo fino al 29 settembre per presentare cortometraggi di qualsiasi format (fiction, documentario, live action, animazione, tecniche miste, etc.), della durata di minimo 2 minuti e massimo 8 minuti, proiettabili in hd. Ogni partecipante potrà presentare un’unica opera, inedita, in due versioni: con e senza sottotitoli in italiano. In una prima fase saranno selezionati i cinque migliori cortometraggi. Quest’ultimi saranno poi valutati da una giuria popolare, composta da tutti i dipendenti del Gruppo Acea, e da una giuria tecnica composta da un team di manager del Gruppo oltre che dalla Presidente e dall’Amministratore Delegato di Acea e dal Preside della Scuola di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia.

I criteri di valutazione



Tra i criteri di valutazione, la coerenza tra il tema trattato e i contenuti rappresentati (riuso dell’acqua), l’inserimento di elementi legati alle tematiche di equità, diversità e inclusione, il riferimento all’intelligenza artificiale e alle tecnologie innovative. Le due giurie selezioneranno il cortometraggio vincitore che sarà premiato e proiettato ad ottobre durante la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il Premio speciale Gruppo Acea consisterà in un assegno di 5mila euro che sarà riconosciuto all’opera prima classificata.



