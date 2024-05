GET24, a Milano il Global Energy Transition Congress and Exhibition

L’evento si terrà all’Allianz MiCo Milano Convention Centre dall’1 al 3 luglio 2024. Il Forum sarà l’occasione per scoprire i migliori progetti che hanno risposto al bando internazionale per le tecnologie più innovative della transizione green, con percorsi e best practice per la decarbonizzazione

Il "Global Energy Transition Congress and Exhibition" di GET24 è in programma all'Allianz MiCo Milano Convention Center dall'1 al 3 luglio 2024. Si tratta dell'unico forum globale che mira a unire il settore energetico e gli ecosistemi industriali ad alte emissioni di carbonio per accelerare la transizione energetica attraverso le tecnologie di decarbonizzazione, contribuendo a raggiungere le ambizioni “net zero”. GET24 ospiterà una delle più grandi riunioni intersettoriali al mondo, coinvolgendo figure Istituzionali, CEO, esperti “net zero” e attori chiave della transizione energetica globale per favorire partnership innovative e promuovere politiche a sostegno di percorsi verso significative e urgenti riduzioni di emissioni. L’evento di Milano sarà anche un'occasione senza precedenti per i leader nei settori dell'energia, delle soluzioni a basse emissioni di carbonio, delle utilities e dei settori di difficile da decarbonizzare (“hard to abate”) come cemento, acciaio, industria mineraria, nonché per la finanza, tecnologia digitale e start-up, per stabilire partnership innovative, generare occasioni di new business per la decarbonizzazione e promuovere politiche sostenibili.

Il bando In questo ambito si inserisce “Call For Projects And Papers” un bando internazionale lanciato alcuni mesi fa con l’obiettivo di ispirare azioni, sbloccare finanziamenti e promuovere le innovazioni aziendali per un'economia globale rigenerativa. Rivolto a leader dell'energia, innovatori nelle soluzioni a basse emissioni di carbonio, finanza, big tech e industrie hard-to-abate, il bando invitava specialisti di tecnologia, imprenditori, esperti di dati, ingegneri, ricercatori, legislatori e finanziatori a contribuire con progetti e paper, offrendo ai titolari di progetti consolidati l'opportunità di mettere in luce gli elementi chiave delle loro iniziative, come impatto ambientale e sociale, costi e rendimenti, tecnologie impiegate e tempistiche. Questo consentirà loro di ispirare altri attori e di ottenere un feedback sulla possibilità di adattare e replicare il progetto sul mercato.

I progetti saranno presentati a Milano Sono stati presentati oltre 500 progetti e documenti provenienti da più di 50 Paesi in 4 continenti. Questa partecipazione ha portato alla creazione di due programmi distinti: "Roadmaps to Net Zero", derivato dal "Call for Papers", che comprende 56 presentazioni distribuite in 16 sessioni; e "Project X Change", nato dalla "Call for Projects", che comprende oltre 40 progetti di decarbonizzazione. “I progetti selezionati saranno presentati a delegati e visitatori durante il congresso a Milano”, ha commentato Sarah Howell, presidente di Get Global Energy Transition. "Questi numeri", ha aggiunto, "confermano che è in corso un significativo lavoro innovativo verso il 'net zero', e siamo fiduciosi che il GET24 di luglio sarà un'esperienza unica. Il Forum sta infatti creando una piattaforma ideale per unire i settori energetici, i settori difficili da decarbonizzare (“hard to abate”) e la finanza, per mostrare il lavoro svolto e scambiare idee e innovazioni per accelerare il passo verso la transizione energetica globale. L’Italia gioca un ruolo centrale in questo nuovo approccio, distinguendosi per la sua innovazione e originalità”. Tra le iniziative d'avanguardia che verranno presentate durante il convegno “Project X Change”, molte sono italiane. Un esempio è il progetto di Newcleo, che sta rivoluzionando l'energia nucleare con gli Small Modular Reactors (SMR), piccoli reattori modulari di quarta generazione raffreddati al piombo.