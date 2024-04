Ue e transizione ecologica, a che punto siamo con i pannelli solari

Economia

Pannelli solari fotovoltaici, dal costo all’installazione: cosa sapere

In vista dell’estate può essere utile installare un impianto che catturi l’energia solare, in modo tale da riuscire ad azzerare il costo dell’energia. I pannelli funzionano anche in caso di pioggia, anche se a regime ridotto, mentre in caso di neve vanno prima ripuliti

Come diminuire il costo delle bollette? Una via c’è ed è l’installazione di un impianto fotovoltaico a casa, che permetta di convertire l’energia del sole in energia elettrica. Per diminuire i costi dell'elettricità occorre prima capire come installare e come funzionano i pannelli solari

DURANTE IL GIORNO – Durante il giorno, quando il sole è alto nel cielo, indicativamente dalle 6.30 del mattino fino alle 18 (fino alle 16.30 in inverno e oltre le 19 in estate), i pannelli solari convertono l’energia solare in energia elettrica. In questo lasso di tempo si può utilizzare l’energia autoprodotta senza doverla acquistare dalla rete di distribuzione, riducendo così tanto i costi della bolletta elettrica quanto le emissioni di CO2