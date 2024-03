Ripresa per la prima volta un'orca solitaria che uccide squalo bianco

L'evento insolito per un esemplare solo del mammifero è accaduto nelle acque di Mossel Bay, in Sudafrica. I risultati delle osservazioni sono stati pubblicati oggi sull'African Journal of Marine Science

Un'orca solitaria che attacca e uccide in soli due minuti uno squalo bianco e ne estrae il fegato per cibaresene. Questo è lo straordinario contenuto di un video diffuso nelle ultime ore dalla comunità scientifica. Un gruppo internazionale di ricerca a seguito di una spedizione del Centro Studi Squali - Istituto scientifico di Massa Marittima, per la prima volta al mondo ha infatti osservato, filmato e documentato l'uccisione e la predazione di un grande squalo bianco da parte di un'orca, nelle acque di Mossel Bay, in Sudafrica. I risultati delle osservazioni sono stati pubblicati oggi sull'African Journal of Marine Science. Che le orche siano in grado di cooperare tra loro per attaccare grandi prede come leoni marini foche e persino altre balene, usando vere e proprie strategie di caccia che uniscono forza a intelligenza, era noto. Ma è la prima volta che viene documentato da ricercatori un attacco nei confronti di un grande squalo bianco da parte di questi mammiferi, in particolare un esemplare di orca nota agli scienziati - che la osservano da tempo nella zona - con il nome di Starboard, a causa della sua pinna dorsale collassata (GUARDA IL VIDEO).