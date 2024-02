Simbiosi, la smart land che trasforma il territorio in una risorsa

Si tratta di un’azienda di oltre mille ettari a Giussago che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare la produttività. Il sistema utilizzato prende il nome di "Adam ed Eva" e permette di predire situazioni di difficoltà e di trovare in anticipo delle soluzioni efficaci

Una delle cause principali dell’inquinamento arriva direttamente dalla gestione del territorio. C’è una azienda alle porte di Milano dove si studiano e si sviluppano soluzioni per usare le risorse naturali in maniera intelligente e ridurre l’impatto delle industrie, delle aziende agricole e dell’uomo in generale.

Si chiama Simbiosi ed è una azienda di oltre mille ettari che sviluppa tecnologie e soluzioni per trasformare le filiere industriali e il territorio in una risorsa per la lotta ai cambiamenti climatici: una smart land a Giussago, a meno di 20 km dal Duomo.

Simbiosi si rivolge a industrie, amministrazioni pubbliche, utility e proprietari terrieri, tra cui le grandi aziende agricole per offrire soluzioni trasversali sull’ efficienza delle risorse.

“Rigeneriamo territori, utilizzando tecnologie, in modo da far sì che le città e le aziende del futuro impattino meno sul pianeta risparmiando risorse. Questo è l’obiettivo di Simbiosi”, racconta Piero Manzoni, fondatore e amministratore delegato di Simbiosi. “L’obiettivo è non sprecare le risorse, riutilizzarle e fare sì che il pianeta del futuro possa essere resiliente per un lungo periodo di tempo”.