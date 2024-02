Siccità in Catalogna, Spagna ricorre a dissalatori e navi per acqua

Per far fronte all'emergenza siccità in Catalogna, il governo centrale ha approvato misure straordinarie tra cui l'approvvigionamento di acqua via nave da Valencia. Intanto il presidente della regione valenziana, Carlos Mazon, ha chiesto ieri al ministero per la Transizione ecologica di garantire "per scritto" che l'invio di acqua alla Catalogna dall'impianto di desalinizzazione di Sagunto (Valencia) non pregiudicherà l'approvvigionamento della costa valenziana, riferiscono oggi i media iberici, fra i quali La Vanguardia.

L'emergenza

Il prolungato periodo di siccità ha portato i bacini sotto la soglia di guardia del 16% della capacità. Oltre alla dichiarazione dello stato di emergenza, è stato avviato la scorsa settimana un piano di razionamento delle risorse idriche.