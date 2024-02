Sicilia, la crisi degli agricoltori schiacciati da siccità e spese

Anche nella Valle dello Jato i produttori agricoli annunciano nuove iniziative di protesta, per chiedere misure contro la siccità e interventi sulla rete idrica, che a causa delle condutture vetuste e dei continui guasti impedisce agli agricoltori di ricevere l'acqua necessaria ad irrigare i campi. I progetti di rifacimento restano nel cassetto, l'acqua non arriva ma i costi fissi a carico dei contadini sono raddoppiati. E con le coltivazioni a secco, centinaia sono costretti ad abbandonare i campi

Che si punti lo sguardo sull’invaso di Poma, con i livelli dell’acqua mai così bassi da anni, o sulle campagne con gli alberi da frutta bruciati dalla siccità, lo scenario è ugualmente desolante. Gli agricoltori soffrono, nella valle dello Jato come nel resto della Sicilia. Schiacciati da spese in aumento, mentre l’acqua per irrigare i campi è sempre più esigua e la siccità fa strage di coltivazioni. E sotto accusa c’è anche e soprattutto la gestione delle risorse idriche da parte del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, ente regionale che nel 2006 ha assunto l’incarico di distribuire l’acqua per l’irrigazione dei campi, fino a quel momento affidata agli stessi contadini riuniti in cooperative. L’ente è stato commissariato per dissesto, gli interventi di manutenzione sono stati sospesi, le condutture ormai vetuste mai sostituite, gli impianti guasti non riparati e i progetti di rifacimento della rete idrica fermi nel cassetto da mesi. Intanto un intero comparto rischia di scomparire.



A Partinico, in provincia di Palermo, nell’azienda agricola di Raffaele Casarubbia gli alberi da frutta sono ormai secchi e dei dodici ettari ne resta produttivo soltanto uno, riconvertito a ortaggi, ma con costi esorbitanti. Da due anni – racconta - è costretto ad acquistare l’acqua dai privati, per crearsi una piccola riserva per irrigare le sue coltivazioni spendendo decine di migliaia di euro nella speranza di far sopravvivere coltivazioni che necessitano di acqua abbondante. Ma poi ha dovuto rinunciare ai frutteti e adesso gli rimane soltanto l’orto.

I rubinetti del consorzio restano a secco, qui - dicono - non arriva acqua da un anno, ma i costi fissi sono quasi raddoppiati. A seconda delle coltivazioni si paga tra i 400 e i mille euro ad ettaro, i bollettini arrivano direttamente dalla Agenzia delle entrate sotto forma di cartelle esattoriali e molti non ce la fanno più. Non ricevono l’acqua e pagano bollette sempre più alte. Casarubbia, che sta presentando un ricorso, mi indica in preda allo sconforto le distese di ettari di campi che già sono stati abbandonati, con produzioni che rappresentavano l'eccellenza dell'agricoltura ormai dismesse, lasciati al pascolo o ceduti alle aziende del fotovoltaico in cerca di terreni da ricoprire di pannelli solari. I più giovani cercano di resistere. “L’amore per la campagna è enorme ma siamo in perdita ogni anno” dice Paolo Costantino, 31 anni. “Non si riesce più a vivere con il lavoro in campagna e ogni anno aumentano le spese”.