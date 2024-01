Sea Beyond, l’ocean literacy insegnata a 35mila studenti nel mondo

In cosa consiste Sea Beyond

Il programma consiste principalmente in lezioni di ocean literacy tenute da esperti dell’UNESCO e della sua Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) ad alunni e insegnanti da gennaio a giugno. Al termine del semestre gli studenti presentano un progetto tra i quali viene selezionato un vincitore. Un’opportunità per sviluppare le competenze acquisite al di fuori della classe: i due giovani vincitori dell’edizione 2023 - originari di Lima in Perù - hanno infatti reinvestito i fondi vinti nel lancio di una propria ong, Oceanica ( https://www.oceanicango.org/ ) per mettere in contatto i progetti studenteschi dedicati alla protezione degli oceani. “Una caratteristica di Sea Beyond è quella di dare spazio alla creatività dei ragazzi che coinvolgiamo”, dice “Francesca Santoro, responsabile del progetto per l’Intergovernmental Oceanographic Commission, “Noi forniamo delle lezioni, formiamo gli insegnanti, però poi chiediamo ai ragazzi di diventare protagonisti e di mettere in campo tutte le loro idee per trovare delle soluzioni ma anche per realizzare delle campagne informative per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.