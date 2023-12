New York, Prada acquista edificio sulla Fifth Avenue per 425 milioni

Il gruppo ha spiegato in una nota che l’acquisizione è stata un’operazione cash “finanziata con risorse interne” e conta di usare i piani sopra il negozio per uffici, ma anche magazzini

Importante operazione retail di Prada nella Grande Mela. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la casa di moda ha acquistato l’edificio che ospita il suo flagship store sull’iconica Fifth Avenue di New York. La cifra messa ammonterebbe a 425 milioni di dollari, equivalente a circa 388 milioni di euro. Dal 1997 cinque dei dodici piani dell’edificio ospitano il più importante negozio di New York del marchio principale dell’azienda guidata da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. L’acquisto è una mossa che “aggira” i canoni di affitto esorbitanti di quella parte di Manhattan. L’azienda milanese, quotata a Hong Kong, dopo quasi trent’anni di affitti ha deciso di acquistare l’intero palazzo, al 724 della Fifth Avenue.

Bilancio del 2023

Il gruppo Prada ha spiegato in una nota che l’acquisizione è stata un’operazione cash “finanziata con risorse interne”. Il gruppo conta di usare i piani sopra il negozio per uffici, ma anche magazzini, anche se non sono stati dati altri dettagli. Il 31 ottobre il gruppo Prada – che possiede anche Miu Miu, Church’s, Car Shoes, Marchesi e Luna Rossa – aveva pubblicato i dati dei primi nove mesi dell’anno: i ricavi netti sono arrivati 3.344 milioni di euro, in crescita del 17% anno su anno a cambi costanti (+12% a cambi correnti). Le vendite retail sono aumentate del 17% e sono state di 2.979 milioni di euro, con Prada in crescita del 13% e Miu Miu del 49%; nel solo terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022.