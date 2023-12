Ambiente, il dna di un polpo svela segreti del ghiaccio antartico

Grazie a un polpo antartico sono emerse informazioni importanti sul crollo del Ghiaccio dell'Antartide Occidentale (Wais) avvenuto durante un periodo chiamato l'Ultimo Periodo Interglaciale, circa 129.000-116.000 anni fa, quando le temperature erano solo un grado Celsius più calde rispetto a oggi. La scoperta, pubblicata su 'Science' dalla American Association for the Advancement of Science (Aaas), suggerisce che anche lievi aumenti di temperatura, come quelli previsti nei piani di lotta ai cambiamenti climatici, potrebbero avere conseguenze serie sul Wais e innescare un aumento del livello del mare.