Clima, studio: rischio superamento soglia +1,5 gradi in 7 anni

Allarme climatico . Secondo uno studio contenuto nel rapporto annuale del Global Carbon Project, redatto da un gruppo di climatologi, il mondo potrebbe superare la soglia cruciale del riscaldamento globale di +1,5 gradi in soli sette anni. In sostanza dall'accordo di Parigi del 2015 le emissioni, anziché scendere, continuano ad aumentare. ( CAMBIAMENTI CLIMATICI - COP28: IL PROGRAMMA )

Lo studio sul clima

Secondo il rapporto, l'inquinamento da CO2 prodotta da combustibili fossili è aumentato dell'1,1% lo scorso anno, con un aumento delle emissioni in Cina e India, ora il primo e il terzo maggiore produttore di emissioni al mondo. Gli scienziati stimano che esiste una probabilità del 50% che il riscaldamento superi l'obiettivo dell'accordo di Parigi di 1,5 gradi Celsius su più anni entro il 2030 circa. "Sta diventando sempre più urgente intervenire", ha detto l'autore principale dello studio Pierre Friedlingstein, del Global Systems Institute dell'Università di Exeter. "Il tempo che intercorre tra adesso e +1,5 C si sta riducendo enormemente, quindi per mantenere la possibilità di rimanere al di sotto di 1,5 C, o molto vicino a 1,5 C, dobbiamo agire ora".