Rinoceronte di Sumatra, cucciolo maschio Delilah nato in Indonesia

Un rinoceronte di Sumatra in grave pericolo di estinzione è nato nell'isola occidentale di Sumatra, in Indonesia. Si tratta del secondo esemplare venuto al mondo quest'anno nel Paese

Una femmina rinoceronte di nome Delilah ha dato alla luce un vitello maschio di 55 chili nel Parco nazionale Way Kambas, in provincia di Lampung dell'isola di Sumatra. Il padre del cucciolo è un maschio nato allo zoo di Cincinnati nel 2006. La maggior parte dei rinoceronti rimasti vivi a Sumatra sono in cattività perché minacciati dalla distruzione della foresta tropicale e dai bracconieri che uccidono gli animali per le loro corna.



Gli esemplari

Si tratta della nascita del secondo rinoceronte di Sumatra nel 2023. “Sottolinea l'impegno del governo indonesiano negli sforzi di conservazione del rinoceronte in Indonesia, in particolare del rinoceronte di Sumatra” ha detto il ministro indonesiano dell'Ambiente e delle foreste Siti Nurbaya Bakar che ha aggiunto: “grazie agli sforzi di riproduzione seminaturale, ci sono stati cinque nati vivi di rinoceronti di Sumatra nel parco nazionale Way Kambas”.

Specie in via di estinzione

Delilah e il suo cucciolo sono in buone condizioni. Il vitello è già in grado di stare in piedi e camminare. Il rinoceronte di Sumatra è legalmente protetto in Indonesia. La lista mera delle specie minacciate descrive i rinoceronti di Sumatra come in grave pericolo di estinzione: la popolazione sta diminuendo e rimangono solo circa 30 animali maturi.