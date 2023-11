Ecomondo, la Regione Campania si impegna per la sostenibilità

"Quello dell’autonomia idrica doveva essere uno dei quattro o cinque grandi progetti da finanziare con i fondi del Pnrr”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a Ecomondo a Rimini, al panel dedicato al "Progetto di autonomia idrica e di gestione delle grandi reti in Campania"

“Il progetto di autonomia idrica della Regione Campania è “di grandissimo valore”, ha aggiunto e “credo possa essere un esempio positivo di intervento di avanguardia sul tema delle risorse idriche", ha sottolineato De Luca che – attraverso l'intervista realizzata dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte – ha presentato il nuovo progetto di autonomia idrica e di gestione delle grandi Reti. Un percorso innovativo che porterà la Regione a fronteggiare i mutamenti climatici per garantire un futuro migliore per i propri cittadini. E' stato anche mostrato in esclusiva un video con un’intervista – realizzata sempre da Claudia Conte - al Cardinal Matteo Maria Zuppi. Un messaggio dedicato alla nuova enciclica Laudato Deum, esortazione apostolica di Papa Francesco sulla crisi climatica.