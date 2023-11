Parco dello Stelvio, al via caccia ai cervi per abbattere 180 capi

Al via, nel Parco dello Stelvio, la caccia ai cervi. La decisione delle autorità, fortemente criticata dalle associazioni animaliste, rientrerebbe nel “Piano di conservazione e gestione del cervo 2022-2026” per ridurre il numero degli ungulati nel cuore delle Alpi Centrali, una delle più antiche aree protette d’Italia. Come spiega il Corriere del Trentino, il via libera è arrivato nel novembre dell'anno scorso con l’approvazione di una delibera a firma Mario Tonina, vicepresidente e assessore all’ambiente della giunta provinciale. L’obiettivo è quello di “mitigare e ridurre gli squilibri ecologici provocati dalla sovrabbondanza di questa specie”. Da oggi, dunque, un centinaio di cacciatori saranno autorizzati all’abbattimento: attraverso il loro operato, la Provincia intende “ridurre i danni causati dalla specie a prati e patrimonio forestale, promuovendo al contempo una crescita delle popolazioni di capriolo e camoscio all’interno del Parco dello Stelvio”. In realtà il piano di abbattimento, che si avvale della collaborazione dell’Associazione cacciatori trentini, sarebbe già dovuto partire nel 2022: ma la mancata individuazione di un Centro di raccolta e del Centro di lavorazione della selvaggina di fatto avevano posticipato l’avvio.