Guardian: “La Pianura Padana una delle zone più inquinate d'Europa”

La situazione nel Cremonese

Il reportage del Guardian passa da Crotta D’Adda, paese che ospita circa 600 persone in provincia di Cremona ed è situato proprio nel cuore della Pianura Padana, dove da quasi due settimane gli abitanti si sarebbero barricati in casa. Infatti, dalla vasta area di terreno agricolo direttamente adiacente alle case di alcuni di loro, si respira quello che viene definito “un fetore insopportabile e potenzialmente nocivo, che ha causato vomito, difficoltà respiratorie, vertigini, occhi gonfi e mal di testa”. Proprio a causa di queste condizioni, ha riferito uno di loro, “è impossibile vivere così. Non puoi uscire, non puoi fare nulla. Anche la casa non è più sicura perché la puzza penetra ovunque e dura per settimane”.

Lo “spargimento dei fanghi”

Il piccolo comune lombardo, si legge, è circondato da allevamenti di maiali e pollame, le cui feci vengono trasformate in fertilizzante prima di essere utilizzate come uno spesso strato di terreno agricolo in un processo noto come “spargimento dei fanghi”. Un sottoprodotto del procedimento è il “gesso di defecazione”, un materiale solido ottenuto dall'idrolisi di materiali biologici che si ottiene attraverso la calce e l’acido solforico. Sebbene il “gesso da defecazione” sia considerato un prodotto versatile in agricoltura, il rischio è che questi prodotti possano provenire da materiale classificato come pericoloso e quindi vietato nell’ambito dell'uso dei fertilizzanti. Tuttavia, sebbene la Regione Lombardia disponga di norme che regolano lo spargimento dei fanghi, le norme, viene riferito, “sono piuttosto vaghe, rendendo difficile così controllare il processo di trattamento e comprendere se i fertilizzanti contengano contaminanti dannosi per l'ambiente o la salute umana”.