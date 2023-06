Rana impollinatrice in Brasile, primo caso per la specie anfibi

La maggior parte delle rane è carnivora, tranne la rana arancione che si nutre di frutta, fiore e nettare. Vive in Brasile e porta in giro il polline che le resta attaccato al dorso. A scoprirla è un gruppo di scienziati dell'Amphibians Natural History Lab alla University of Campinas in Brasile. L’anfibio in questione si chiama Xenohyla truncata, oltre a essere "frutariana" come si legge nello studio, avrebbe anche un ruolo nell'impollinazione delle piante. “Ci troviamo difronte a qualcosa di eccezionale " ha dichiarato Luís Felipe Toledo, l’autore dello studio.