“Una Terra per tutti”: al via a Roma il Festival Green&Blue. DIRETTA

L’evento è iniziato oggi nella Capitale, e proseguirà poi per altri tre giorni a Milano. L’obiettivo è rilanciare con forza non solo l'urgenza del contrasto al cambiamento climatico ma anche le grandi opportunità di una trasformazione necessaria per le aziende e l’economia del Paese. In Vaticano Papa Francesco ha incontrato alcuni dei leader della lotta alla crisi climatica

È iniziato il Festival di Green&Blue, una quattro giorni tra Roma e Milano per celebrare la Giornata dell’Ambiente e la Giornata degli Oceani. Il titolo dell’evento è “Earth For All, Una Terra per tutti”, e si pone l’obiettivo di rilanciare con forza non solo l'urgenza del contrasto al cambiamento climatico ma anche le grandi opportunità di una trasformazione necessaria per le aziende e l’economia del Paese. Tra gli ospiti sono presenti ministri, scienziati, attivisti, associazioni, aziende e popstar impegnati nel contrastare il cambiamento climatico. Il Festival di Green&Blue è prodotto da GEDI, con il Patrocinio di Comune di Milano. Partner Culturale BAM – Biblioteca Alberi Milano, Media Partner Sky TG24, Lifegate. Partner Ibm Studios, Fondazione Riccardo Catella, Parco Archeologico del Colosseo.

La prima giornata del Festival a Roma

Il Festival è iniziato questa mattina a Roma, dove in Campidoglio è intervenuto il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. A seguire si sono riuniti i sindaci di alcune delle più grandi città italiane appartenenti al “Green City Network”, mentre nel pomeriggio spazio alla rete globale per il clima C40 – tra questi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Elizabeth K. T. Sackey di Accra, capitale del Ghana, e Bernadine Rose Senanayake, prima cittadina di Colombo, la capitale dello Sri Lanka. Infine, in serata al Tempio di Venere e Roma, alcuni fra i principali attivisti e scienziati del mondo, raccontano cosa vuol dire “Una Terra per tutti”. Fra questi Vanessa Nakate, Sophia Kianni, Maya Gabeira, Licypriya Kangujam, Sandrine Dixson, Carlos Moreno, Carlin Petrini e Carlo Ratti. Ospiti d’eccezione le pianiste Beatrice Rana e Frida Bollani.

L’incontro di Papa Francesco con gli attivisti

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, Papa Francesco ha incontrato alcuni dei leader della lotta alla crisi climatica. Tra questi presenti Ineza Umuhora - dal Rwanda, responsabile di Loss and Damage Youth action - Licypriya Kangujam - dall’India, di appena 12 anni che si batte per l’ambiente da quando di anni ne aveva 6 - Sophia Kianni - una delle attiviste più famose - e Maya Gabeira, atleta e Campionessa Unesco per l’Oceano e i Giovani. Nella delegazione anche Carlo Petrini di Slow Food e Carlo Ratti del MIT, una delegazione protagonista anche di Earth4All, l’evento al Parco Archeologico del Colosseo.