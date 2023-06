Clima, eventi estremi in Italia: +135% nel 2023 secondo Legambiente

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, Legambiente , ha diffuso i nuovi dati del suo Osservatorio Città Clima e lancia un messaggio al governo: per contrastare la crisi climatica in atto, servono politiche climatiche più ambiziose accompagnate da interventi concreti

Gelate, trombe d’aria, inondazioni e ondate di calore. Gli eventi climatici estremi sono in crescita nel nostro paese. Solo in Italia dall’inizio 2023 sono aumentati del 135% rispetto a quelli di inizio 2022. In particolare, da gennaio a maggio, si sono registrati 122 eventi estremi contro i 52 degli stessi mesi dell’anno scorso. Questi i dati registrati da Legambiente che parla di un pianeta Terra sempre più in difficoltà, “minacciato da una crisi climatica che non arresta la sua corsa e che non risparmia nessun Paese nel mondo”.