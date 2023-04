Galapagos, scoperta una nuova barriera corallina incontaminata

Ambiente

Unesco, Grande Barriera Corallina evita lista siti a rischio. FOTO

Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non ha inserito la Great Barrier Reef nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità 'in pericolo', ma ha chiesto a Canberra un rapporto sui passi da fare per salvaguardarla. Decisione analoga per Venezia dopo la decisione di bloccare il passaggio delle grandi navi davanti a San Marco e al canale della Giudecca. Sotto osservazione Stonehenge e la Basilica di Santa Sofia a Istanbul. Non è più Patrimonio Mondiale invece il porto di Liverpool

La Grande Barriera Corallina australiana non è ufficialmente a rischio di gravi danni ambientali. O meglio, non ancora. Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco ha deciso per ora di non inserirla nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità "in pericolo". Tuttavia ha chiesto al governo australiano, entro febbraio 2022, un rapporto sugli sforzi per salvaguardarne l'integrità. L'inserimento in quella lista è infatti il primo passo per la rimozione dello status di patrimonio mondiale

Il Comitato del Patrimonio Mondiale, di cui fanno parte 21 Paesi e che attualmente è presieduto dalla Cina, ha deciso di rinviare la decisione sulla Grande Barriera Corallina dopo un'intensa attività di lobbying da parte dell'Australia. In particolare, l'Australia ha esercitato una serie di pressioni e ha attivato numerose iniziative, tra cui persino l'accompagnamento di ambasciatori in uno di snorkeling nelle acque della barriera