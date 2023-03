Campania, Anas: a Lioni salvato un lupo ferito

È stato ritrovato ieri dal personale di Anas Campania – impegnato nelle consuete attività d’ispezione di ponti e viadotti – un lupo di circa 2 anni. Il mammifero, ferito, si aggirava in corrispondenza dell’area sottostante il ponte ‘Ofanto I’ della strada statale 7 "Appia" Ofantina a Lioni, nell’avellinese, nei pressi all’omonimo fiume. L’Ingegnere Matteo Armenante di Anas ha quindi allertato immediatamente gli Enti competenti, intervenuti rapidamente sul posto insieme alle Forze dell’Ordine ed al personale di Anas operativo in zona (il Sorvegliante Costantino Incontrada e l’Operatore Specializzato Carmine Gargano); gli uomini del Servizio Veterinario hanno poi provveduto ad accalappiare il lupo ed a trarlo in salvo. Grazie alla tempestiva segnalazione, il mammifero si trova adesso in un luogo sicuro ed è stato sottoposto alle cure delle quali necessitava, avendo riportato fratture agli arti inferiori.