Unconvention, Bcg Italia e Wwf insieme per difesa della biodiversità

Il team building diventa azione concreta, interesse e impegno condiviso per i dipendenti italiani di Boston Consulting Group (Bcg), una delle principali società di consulenza strategica al mondo che, dal 21 al 23 settembre, affronta attivamente una grande sfida del nostro tempo: il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità. Le circa 700 persone di Bcg saranno coinvolte in un imponente piano di recupero della prima oasi italiana del Wwf, nell’area della riserva naturale di Orbetello e del lago di Burano. L’evento sarà arricchito da due importanti panel di discussione nei quali interverranno i principali protagonisti del dibattito nazionale e internazionale per discutere di transizione ecologica, attivismo climatico e biodiversità come leva di tutela del pianeta.