Giornata mondiale api, Colussi e i giardini per la biodiversità

In occasione dell'evento dedicato alle api del 20 maggio, lo storico marchio propone un'idea antica che guarda al futuro attraverso l'impegno della sostenibilità per affrontare la dura crisi dell'economia e in particolare dell'agricoltura. Milano, Bologna e Roma le città scelte per il progetto

Rispettare la natura e l’ambiente fin da piccoli. Nasce così “La casa dei fiori Colussi”, il nuovo progetto per l’ambiente grazie al quale saranno realizzati in tre città italiane ossia Milano, Roma e Bologna, tre giardini per favorire il recupero di aree verdi e l’esplosioni di biodiversità. Una iniziativa lanciata a ridosso della Giornata mondiale delle api del 20 maggio.

Il progetto approfondimento Tra energia e biodiversità, l'operoso mondo delle api Con il coinvolgimento di trecento alunni e alunne di sette scuole primarie e secondarie di primo grado, accompagnati dai loro insegnanti, saranno create delle oasi con alberi, arbusti e piantine come ginestre, lavanda, corbezzolo e fillirea selezionate per attrarre e proteggere le diverse specie di insetti impollinatori come api, farfalle, bombi. Ai bambini e alle bambine verranno donate 300 piantine e 300 sacchettini di semi di piante e fiori di campo, specificatamente indicati per attrarre gli impollinatori e creare delle vere e proprie “oasi di biodiversità” da coltivare sui balconi e nei giardini. Infine ad ogni scuola che parteciperà all’iniziativa, verranno consegnati dei kit di giardinaggio per mettere in pratica quanto appreso durante la manifestazione.

Le ragioni alla base del progetto approfondimento Giornata mondiale delle api: quando e perché è stata istituita Nato nel 1971, Colussi, tra i marchi più noti e antichi dell’industria alimentare italiana, si occupa da sempre di coniugare tradizione e innovazioni con l’obiettivo della sostenibilità, ma anche con scelte industriali importanti riassunte in packaging riciclabile, energia 100% da fonti rinnovabili, solo grano italiano nei frollini e nei biscotti secchi e compensazione delle emissioni. Priorità all’ambiente dunque. Perchè? Ecco un esempio: per fare un biscotto ci vuole un fiore. Perchè i fiori sono la casa degli insetti impollinatori da cui dipendono più del 75% delle colture agrarie, pari a un valore di circa 15 miliardi di euro in Europa e circa 3 in Italia. Ma la popolazione di api e farfalle è attualmente in declino in Europa e a rischio è circa un terzo della popolazione complessiva a causa di pesticidi, perdita di habitat, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Da qui l’idea alla base di questo progetto. "Nell’immaginario la tradizione gastronomica italiana ha innati i valori di cibo buono e sano prodotto da agricoltura di qualità, in armonia con l’ambiente e con il territorio - spiega Massimo Crippa, direttore Commerciale del Gruppo Colussi - Concetti che ci parlano della storia del nostro Paese, ma che sono anche quanto mai attuali e moderni perché naturalmente si declinano con scelte strategiche verso la sostenibilità".

Gli appuntamenti de “La Casa dei fiori Colussi” approfondimento Giornata mondiale delle api: così si lavora per salvarle Dopo la prima tappa della campagna nazionale che si è tenuta al Parco Segantini a Milano, gli altri eventi si terranno a Roma il 1° giugno nel Parco regionale urbano del Pineto e a Bologna, nel Parco Donatori di Sangue nel quartiere Bolognina. Gli interventi green saranno realizzati con la collaborazione del partner tecnico AzzeroCo2. "Noi di AzzeroC O 2 lavoriamo costantemente per dare il nostro contributo nel ripristinare e preservare il patrimonio di biodiversità del territorio – sostiene Annalisa Corrado, Responsabile Progetti innovativi di AzzeroCO 2 - il progetto “Casa dei Fiori”, che ci vede al fianco di Colussi, ben esprime questo impegno e rafforza nelle nuove generazioni il rispetto per l’ambiente in cui viviamo e l'importanza della sua tutela”.