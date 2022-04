Ladispoli, Marevivo e Gruppo Pellicano puliscono la spiaggia

Si è tenuto sulla spiaggia tra La Posta Vecchia e Marina di San Nicola, alto litorale laziale, il primo appuntamento all’insegna della salvaguardia dell’ecosistema marino organizzato dall'associazione ambientalista e dal gruppo alberghiero. Raccolti in una sola giornata oltre 46 chilogrammi di rifiuti indifferenziati e 2 chilogrammi di plastica Condividi

Oltre 46 chilogrammi di rifiuti indifferenziati e 2 chilogrammi di plastica raccolti sulla spiaggia tra La Posta Vecchia e Marina di San Nicola a Ladispoli, alto litorale laziale. Questo il bilancio del primo appuntamento all’insegna della salvaguardia dell’ecosistema marino organizzato da Marevivo e dal Gruppo Pellicano Hotels. Un appuntamento che si inserisce all’interno di “Adotta una spiaggia” (la campagna nazionale dell’associazione ambientalista che prevede attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di aree costiere in tutta Italia) e del programma di sostenibilità “Il Dolce Far Bene” che coinvolgerà i tre hotel del Gruppo Pellicano in numerose iniziative di sostenibilità ambientale.

"Siamo davvero felici di avere al nostro fianco un partner attento e presente come il Gruppo Pellicano" ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. "Grazie all'impegno profuso nelle varie attività di pulizia delle tre spiagge adottate dal gruppo, siamo riusciti a raccogliere più di 300 kg di rifiuti solo nel corso del 2021. Un traguardo importante, perché per noi di Marevivo proteggere una spiaggia significa proteggere tutto un ecosistema, la spiaggia infatti è la casa di centinaia di animali. La campagna 'Adotta una spiaggia' è un progetto che ci sta molto a cuore proprio perché vuole sensibilizzare le persone a guardare la spiaggia non come qualcosa da sfruttare nei mesi estivi, ma come un ecosistema ricco di biodiversità da tutelare tutto l'anno".