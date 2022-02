Emissioni CO2, la transizione energetica passa anche dagli infissi

Le abitazioni sono il più grande consumatore di energia nell'Unione europea e uno dei principali responsabili delle emissioni di biossido di carbonio. Circa il 75% del parco immobiliare dell'Ue è inefficiente sotto il profilo energetico, mentre in Italia oltre il 60% degli edifici è in classe F o G. Ridurre al minimo lo spreco di energia e l’inquinamento partendo dalle finestre delle abitazioni è la missione del Gruppo Sciuker, il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy Condividi

Luoghi di lavoro, scuole, ospedali. Ma soprattutto le nostre case, che, con i nuovi paradigmi imposti dallo smartworking, svolgono un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana. Ma il patrimonio abitativo nel suo complesso è anche il più grande consumatore di energia nell'Unione europea e uno dei principali responsabili delle emissioni di biossido di carbonio. Gli edifici dell'Ue sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra. “Migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia è fondamentale per conseguire l'ambizioso obiettivo di neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, così come definito nel Green Deal europeo”, ha affermato la Commissione europea nell’ultimo focus sull’efficienza energetica degli edifici. Oggi circa il 75% del parco immobiliare dell'Ue è inefficiente sotto il profilo energetico. La situazione non è migliore in Italia, dove su 31 milioni di abitazioni, oltre il 60% degli edifici sono in classe F o G. Essere inefficienti sotto il profilo energetico comporta lo spreco della maggior parte dell'energia utilizzata. Lo spreco di energia e il conseguente inquinamento possono però essere ridotti al minimo, cercando soluzioni e materiali intelligenti sia nella ristrutturazione degli edifici esistenti sia nella costruzione di nuove abitazioni.

Ue: “Edifici efficienti ridurrebbero del 5% le emissioni di CO2” vedi anche Bonus infissi, come funziona l'agevolazione per porte e finestre nuove In Europa ci sono oltre 30 milioni di unità abitative che consumano almeno 2,5 volte in più della media degli altri edifici. La ristrutturazione degli edifici esistenti potrebbe ridurre del 5-6% il consumo totale di energia dell'Ue e del 5% le emissioni di biossido di carbonio. Ma ogni anno, in media, viene ristrutturato meno dell'1% del parco immobiliare nazionale: le percentuali degli Stati membri oscillano fra lo 0,4% e l'1,2%. La ristrutturazione degli edifici avrebbe benefici dal punto di vista ambientale, grazie ai ridotti consumi di energia che andrebbero a migliorare la qualità dell’aria e della vita in generale. Ma non solo: vantaggi si avrebbero anche per quanto riguarda la povertà energetica. Edifici efficienti si traducono in bollette energetiche meno care, e i benefici di una riduzione delle bollette sono ancora più importanti di fronte all'attuale rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Infine, sottolinea la Commissione Ue, le opere di ristrutturazione creerebbero nuovi posti di lavoro, sostenendo le Pmi e l’economia nazionale.

I bonus per l’efficientamento energetico in Italia vedi anche Bonus casa, come rifare gli infissi con le agevolazioni Secondo l’Istat, in Italia sono presenti 12.187.698 edifici e oltre 31 milioni di abitazioni. Il 15% degli edifici è stato realizzato prima del 1918 e circa il 65% ha più di 45 anni, cioè è stato costruito prima della legge del 1976 che per la prima volta ha introdotto criteri per il risparmio energetico. Oltre la metà degli immobili risulta classificato nelle classi energetiche peggiori (F-G). A dare i dati è la “Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale” redatta dal Ministero dello Sviluppo economico e da quello delle Infrastrutture. Proprio allo scopo di “pianificare al meglio le azioni necessarie per traguardare gli obiettivi al 2030 e quelli più di lungo termine al 2050” è necessario partire “da una visione quanto più possibile accurata della situazione attuale”, scrive il Mise nella nota. Per questo negli ultimi anni sono state introdotte agevolazioni fiscali e detrazioni sotto forma di bonus per permettere ai cittadini di accedere a interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico delle proprie abitazioni. Dall’ecobonus al Superbonus 110%, gli strumenti di incentivazione vigenti non si limitano a promuovere solamente le ristrutturazioni profonde, ma incentivano anche gli interventi singoli, come la semplice sostituzione degli infissi, per migliorare la classe energetica degli edifici.