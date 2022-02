Amazzonia, deforestazione record a gennaio

Secondo l'istituto brasiliano di ricerche spaziali, Inpe, l'area andata distrutta nei primi 31 giorni dell'anno è più grande di quella scomparsa, nello stesso arco temporale, da quando sono iniziate le rilevazioni. Gli esperti lanciano l'allarme, ma per loro questi dati non sono del tutto inaspettati a fronte dell'attuale situazione

Gli ultimi dati

Alla Cop26 di Glasgow più di 100 governi avevano promesso di impegnarsi a ridurre la deforestazione entro il 2030, ma finora il corso degli eventi non sembra essere cambiato. Gli ultimi dati non sono una sorpresa. Già nei giorni scorsi l'Inpe aveva fatto sapere che dal primo gennaio al 21 era stata distrutta una superficie di quasi 360 chilometri quadrati. Una stima che aveva subito allarmato gli esperti. "Un numero così alto a gennaio, quando c'è il picco della stagione delle piogge, deve attirare la nostra attenzione e farci preoccupare", aveva detto allora Claudio Angelo di Climate Observatory, un network di gruppi ambientalisti. "Dovremo vedere come evolve la situazione nei prossimi mesi ma questo non è certamente un buon segno".

Sotto accusa c’è soprattutto il Brasile col suo presidente, Jair Bolsonaro. “I nuovi dati mostrano che le azioni del governo contraddicono la sua campagna di greenwashing”, ha detto Christiane Mazzetti di Greenpeace secondo quanto riporta la Bbc.