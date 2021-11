Cop26, l'agenda di oggi: città, regioni e ambiente edificato

Penultima giornata della Conferenza delle Parti, il vertice globale di Glasgow tra Stati sul clima. Il presidente Alok Sharma incontrerà in plenaria i ministri dei vari Stati. Verrà anche lanciata la Under2Coalition High Ambition. Ecco il programma

Si apre una nuova giornata di Cop26 di Glasgow. E oggi, giovedì 11 novembre, nell’ultima giornata “a tema” - e penultima del summit - il focus sarà per città, regioni e ambiente edificato, anche se l’attenzione resta sulle trattative per il documento finale, al momento ancora in bozza. L'obiettivo, ha sottolineato la presidenza britannica, è "tener vivo il target di 1,5 gradi" (CLIMATE CRISIS: LA RUBRICA DI SKY TG24 SU COP26 E CAMBIAMENTO CLIMATICO).