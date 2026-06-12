El Niño è un periodico riscaldamento, da 0,5 a 3 gradi, delle acque superficiali del Pacifico centro meridionale ed orientale, di fronte alle coste dell'America Latina. Si verifica ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. La Noaa prevede che El Niño si intensificherà fino a raggiungere un livello moderato o forte in autunno. Tra gli effetti ci sono inverni caldi e secchi nel Nord degli Stati Uniti e tempeste e neve negli stati meridionali. El Niño prende forma quando i venti alisei si indeboliscono improvvisamente, spingendo di conseguenza l'acqua calda di Asia e Australia verso le coste dell’Ecuador e del Perù, lo spiegano i meteorologici de iLMeteo.it. Quello che succede dopo è un grande rilascio di vapore e calore nell’atmosfera, capace di dispiegare i suoi effetti in tutto il mondo.

A causa di El Niño l'Italia potrebbe sperimentare mesi caldissimi

Nel 2015, in concomitanza con El Niño si sono registrati eventi anomali, a partire da fortissime siccità in Paesi come Etiopia, Australia e India. Non solo, una stagione degli uragani più violenta del solito ha interessato la zona del Pacifico centrosettentrionale e piogge particolarmente intense hanno colpito gli Stati Uniti. L’Europa, rispetto ad altre zone del mondo, è più protetta da El Niño, grazie anche alla presenza dell'Oceano Atlantico. Ma nonostante il vantaggio geografico, se le acque del Pacifico si surriscaldano troppo, tutte le correnti ne subiscono le conseguenze. Dunque, anche l'Italia potrebbe dover fare i conti con mesi caldissimi. iLMeteo.it parla di un’estate “caratterizzata da ondate di calore intense, prolungate e anomale, con temperature diurne ben oltre le medie storiche, notti "tropicali" (dove i termometri faticano a scendere sotto i 25°C) e un grave stress idrico che colpisce fiumi, laghi e riserve agricole”. Dopo l'estate, inoltre, il Mar Mediterraneo avrà immagazzinato “una quantità di calore fuori norma, trasformandosi in un vero e proprio serbatoio di energia potenziale per il successivo autunno”.