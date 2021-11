Londra: squali nel Tamigi, la scoperta degli zoologi

Nel 1957 era stato dichiarato "biologicamente morto" a causa dei livelli altissimi di inquinamento. Oggi, dopo i tanti sforzi per riportare la vita nelle sue acque, il Tamigi è considerato un ecosistema ideale per molte specie animali, tra cui gli squali. L'inversione di tendenza viene rivelata in un rapporto della Zoological Society of London (ZSL), che ha compiuto un vasto studio sulle condizioni del fiume londinese.