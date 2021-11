1/10 ©Ansa

Trento si conferma anche nel 2020, in pieno Covid, la città più green d’Italia con un punteggio dell’84,71%. È quanto emerge dalla 28esima edizione del rapporto Ecosistema urbano 2021, basato per lo più sui dati del 2020, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore

