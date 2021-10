Kerry a Sky TG24: siamo in ritardo sugli impegni per la Cop26

L’Inviato Speciale Usa per il Clima in una intervista esclusiva a Skytg24 parla delle prospettive a un mese dall’inizio delle COP26 a Glasgow

SkyTg24: Siamo a un mese dalla COP26 a Glasgow. tutto si gioca sulle ambitions, l'innalzamento degli impegni presi da ciascun Paese per contribuire a diminiuire le emissioni di gas climalteranti. Lei è fiducioso che i big players, come Usa, Ue e CIna riusciranno a rilanciare le proprie ambitions?

John Kerry: Vorrei essere molto esplicito: non sono fiducioso, sono speranzoso. Inoltre, vorrei anche essere molto chiaro: il 55% del PIL globale è impiegato per centrare l’obiettivo di rimanere entro 1,5 gradi. Parliamo di Canada, Giappone, USA, Regno Unito e Unione Europea. Questi Stati rappresentano il 55% del PIL.

Alcuni Paesi sono già sulla strada giusta e hanno manifestato il loro impegno, altri no. È necessario che questi ultimi si facciano avanti e presentino dei piani per la riduzione delle emissioni e impegni più concreti, e questo sarà il tema del prossimo mese, ed è stato il tema degli ultimi 8 mesi.

Abbiamo portato avanti una diplomazia climatica, lavorando con molti paesi. Adesso ci sono Paesi che sono pronti a presentare nuovi NDC, ma non lo sapremo prima della fine del mese, quando ci incontreremo e avremo un quadro chiaro della situazione.

È urgente che tutti i paesi prendano la situazione con assoluta serietà, e che siano più ambiziosi a riguardo, in modo che il mondo possa contenere al livello minimo possibile il riscaldamento attualmente in corso.

SkyTg24: Alcune tra le principali figure coinvolte nei negoziati sul clima ammettono pubblicamente, non solo privatamente, che non riusciremo a raggiungere queste ambizioni. Cosa accadrà in questo caso? Se non dovessimo raggiungere questi risultati entro la fine del summit?

John Kerry: Penso che vedremo Glasgow produrre un risultato: l’aumento più significativo nelle ambizioni climatiche dai tempi dell’accordo di Parigi. Se non fosse sufficiente, e potrebbe non esserlo, dovremmo avere un processo per il prossimo anno, o per i prossimi due anni che sfrutti questo decennio. Gli scienziati hanno detto che abbiamo un periodo di 10 anni nel quale potremo prendere delle decisioni e implementarle per scongiurare le peggiori conseguenze.

Quindi non finisce tutto con Glasgow, ci saranno altri incontri. Ci dobbiamo spingere quanto più lontano possibile, restando nella giusta direzione. Questo è il compito da affrontare.