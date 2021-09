Youth4Climate, le dirette di mercoledì 29 settembre

Prosegue a Milano Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima. La seconda giornata parte il 29 settembre alle 9.30 con i discorsi di Luigi Di Maio, Ministro Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Federica Fricano, Capo negoziatore per l’Italia presso l’UNFCCC; Archie Young, Capo Negoziatore per il Regno Unito presso l’UNFCCC; Antonio Navarra, Focal Point IPCC per l’Italia (SEGUI LO SPECIALE).