L'intervento del ministro per la Transizione Ecologica all'incontro "Sviluppo sostenibile e digitale: la sfida dei giovani parte da Milano", organizzato da Sky in occasione dei due appuntamenti internazionali "Youth4Climate: Driving Ambition" e "Pre-COP26". Tra i temi affrontati, la sostenibilità delle mosse politiche che i Paesi dovranno prendere

Youth4Climate è iniziato: 400 giovani da tutto il mondo sono a Milano per discutere delle proposte su clima e ambiente da presentare ai leader mondiali. Nel pomeriggio di martedì, il ministro per la Transizione Energetica, Roberto Cingolani, ha partecipato all’incontro “Sviluppo sostenibile e digitale: la sfida dei giovani parte da Milano”, organizzato da Sky proprio in occasione dei due appuntamenti internazionali - “Youth4Climate: Driving Ambition” e “Pre-COP26” - e andato in onda su Sky TG24.

"Tutto ciò che facciamo ha degli impatti sociali complessi" vedi anche Greta Thunberg a Milano per Youth4Climate: "Basta con i bla bla bla" “Diciamo le stesse cose degli attivisti di Fridays for future”, ha detto Cingolani, “bisogna ricordare ai Paesi avanzati che devono versare 100 miliardi ai Paesi poveri e che non bastano nemmeno. Dovremmo fare di più”. Il ministro ha concentrato il suo intervento sulle politiche messe in atto dai governi più importanti, sulle prossime mosse da fare e sul ruolo delle nuove generazioni. “I giovani in questo momento hanno un ruolo di spinta, devono creare l’onda di commozione ma anche di contestazione e di protesta”, ha affermato il ministro, “le istituzioni devono trovare soluzioni, ma se fossero semplici le avremmo già trovate e applicate. Tutto ciò che facciamo nella direzione del cambiamento climatico ha degli impatti sociali estremamente complessi. Un Paese che ambisca ad essere sano e sostenibile deve conciliare due istanze diverse: quella di un clima sostenibile per le future generazioni e quella di una società sostenibile. Altrimenti la gente perde il lavoro e non riesce ad andare avanti”.