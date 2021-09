McDonald's sempre più Green, sorprese Happy Meal sostenibili per 2025

Svolta ecologista in casa McDonald's. Il menù pensato per i più piccoli cambia infatti volto. La catena di ristoranti di Fast food annuncia il suo obiettivo green. Entro il 2025 in tutto il mondo i giochi distribuiti con l’Happy meal saranno sostenibili. Un cambiamento importante verso il maggiore utilizzo di materiali rinnovabili, riciclati o certificati che vedrà protagonista il menù dei più piccoli. Porterà, ogni anno, ad una riduzione del 90% nell'impiego della plastica vergine rispetto al 2018. Solo in Italia, il cambiamento interessa si stima qualcosa come 30 milioni di Happy Meal all'anno. Il primo passo della rivoluzione sostenibile degli Happy Meal in Italia si era già visto. Era partito alla fine del 2020. Allora il l packaging dei giochi e dei libri era stato convertito in carta. Un'iniziativa, quella della multinazionale che aveva consentito di risparmiare a conti fatti 80 tonnellate di plastica all’anno, ovvero la quantità di rifiuti prodotti da 160 italiani in un anno.



Gli obiettivi Green di McDonald's

McDonald's è la prima azienda della ristorazione a darsi un obiettivo di riduzione di emissione di gas serra ricorrendo a basi scientifiche. Ecco i risultati che la multinazionale statunitense ha già ottenuto a livello globale. In primis c'è la riduzione dell'8,5% nelle emissioni dei suoi ristoranti e uffici (l'obiettivo è arrivare al 36% entro il 2030). Altro caposaldo del gruppo è la diminuzione di quasi il 6% nell'intensità delle emissioni della catena di approvvigionamento (l’obiettivo è la riduzione del 31% entro il 2030)